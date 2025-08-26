«Джордан не приблизился даже близко». Чемпион НБА — о последнем матче Брайанта

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тренер многих команд в лиге Байрон Скотт оценил последний матч легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта.

В своей прощальной игре в рамках НБА Коби встречался с «Ютой Джаз» (101:96). «Лейкерс» тогда победили со счётом 101:96, а Брайант набрал 60 очков. В тот момент именитому игроку «озёрников» было 37 лет.

«Не думаю, что мы когда-нибудь увидим, чтобы кто-то, отыграв 20 лет в НБА и при этом понимая, что в этом году завершит карьеру, сможет провести матч, в котором наберёт 60 очков. Майкл Джордан не приблизился к этому даже близко», — сказал Скотт на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Майкл Джордан в своём последнем матче встречался с «Филадельфией Сиксерс». Легендарный игрок, выступавший тогда за «Вашингтон Уизардс», набрал 15 очков.

