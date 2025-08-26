О'Нил ответил, кто бы победил — команда из пяти Шакилов или пяти Стефенов Карри

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил поучаствовал в забавном опросе. У легендарного центрового поинтересовались, кто бы победил – команда, в которой было бы собрано пять праймовых О'Нилов или пять праймовых Стефенов Карри.

«О, Стеф бы победил. Он лучше как снайпер. Лучше исполняет штрафные броски. У него просто нет слабых мест. А у меня было одно», — сказал Шакил в эфире Overtime.

Карри в настоящий момент выступает за «Голден Стэйт Уорриорз». Является четырёхкратным чемпионом НБА.

О'Нил считается одним из самых доминирующих центровых в истории НБА. В североамериканской лиге Шакил завоевал четыре титула, получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд.

Главные новости дня: