Деннис Родман сравнил эпоху НБА в его время с нынешней

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Деннис Родман сравнил уровень конкуренции в лиге в его эпоху и в нынешнем временном отрезке. Как считает Родман, в его время борьба на площадке была жёстче.

«Ведь тогда дело было не только в деньгах. Это была любовь к игре. Многие баскетболисты той эпохи действительно озлоблены. Но вот я не озлоблен. Мне плевать, зарабатывает ли кто-то сейчас больше денег, чем я. Мне просто плевать», — сказал Родман на канале N3ON в YouTube.

Родман является пятикратным чемпионом НБА. Первые два титула он завоевал в составе «Детройт Пистонс». Ещё три титула он выиграл вместе с «Чикаго Буллз», ведомым Майклом Джорданом.

