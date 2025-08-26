Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Адвокат раскрыла, почему в Латвии возобновили уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы

Адвокат раскрыла, почему в Латвии возобновили уголовное дело по факту смерти Яниса Тиммы
Аудио-версия:
Комментарии

Адвокат Маргарит Гаврилова, представляющая интересы родственников скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, рассказала, почему на родине спортсмена было решено возобновить уголовное дело по факту его смерти. Изначально латвийская прокуратура вынесла постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления.

«Мы пожаловались генеральному прокурору Латвии, уголовное дело в итоге было возобновлено из-за вновь открывшихся обстоятельств. В частности, из-за обвинения нами Седоковой в доведении до самоубийства», — приводит слова Гавриловой News.ru.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. Тело баскетболиста обнаружили в хостеле в Москве. Рядом лежали телефон, на заставке которого был номер бывшей жены Анны Седоковой, и просьба ей позвонить.

Материалы по теме
Что ждёт Седокову после смерти Тиммы — и кто получит миллионы?
Что ждёт Седокову после смерти Тиммы — и кто получит миллионы?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android