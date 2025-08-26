Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер одного из фаворитов Евробаскета-2025 госпитализирован перед стартом турнира

Главный тренер одного из фаворитов Евробаскета-2025 госпитализирован перед стартом турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру госпитализирован с острой инфекцией перед стартом Евробаскета-2025. Об этом информирует пресс-служба Федерации баскетбола Германии. Отмечается, что обязанности Мумбру будет исполнять его помощник Алан Ибрагимагич.

Алекс был госпитализирован вчера, 25 августа. Ожидается, что специалист в скором времени пойдёт на поправку, однако точные сроки пока не называются.

Стартовый матч на чемпионате Европы — 2025 национальная команда Германии проведёт со сборной Черногории. Игра состоится в среду, 27 августа.

Сборная Германии считается одним из главных фаворитов чемпионата Европы — 2025 по версии экспертов и букмекеров.

«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи состоятся 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
Сейчас читают:
Фобии главных звёзд Евробаскета-2025. Чего они страшатся больше всего?
Фобии главных звёзд Евробаскета-2025. Чего они страшатся больше всего?

Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android