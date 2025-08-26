Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Главный тренер одного из фаворитов Евробаскета-2025 госпитализирован перед стартом турнира

Главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру госпитализирован с острой инфекцией перед стартом Евробаскета-2025. Об этом информирует пресс-служба Федерации баскетбола Германии. Отмечается, что обязанности Мумбру будет исполнять его помощник Алан Ибрагимагич.

Алекс был госпитализирован вчера, 25 августа. Ожидается, что специалист в скором времени пойдёт на поправку, однако точные сроки пока не называются.

Стартовый матч на чемпионате Европы — 2025 национальная команда Германии проведёт со сборной Черногории. Игра состоится в среду, 27 августа.

Сборная Германии считается одним из главных фаворитов чемпионата Европы — 2025 по версии экспертов и букмекеров.

«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи состоятся 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре

Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении: