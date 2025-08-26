Скидки
Санти Альдама назвал игрока НБА, который сочетает в себе качества Дончича и Адетокунбо

Тяжёлый форвард «Мемфис Гриззлиз» и сборной Испании Санти Альдама поделился мнением о сербском центровом Николе Йокиче.

«Вероятно, в Николе сочетаются качества как Янниса Адетокунбо, так и Луки Дончича. Он всегда правильно читает игру. Если у него не будет мяча, то для нас, пожалуй, будет лучше», — сказал Альдама на канале Eurohoops в YouTube.

Напомним, сборные Испании и Сербии примут участие в Евробаскете-2025, которые стартует завтра, 27 августа. Испанцы сыграют в группе С с командами Боснии и Герцеговины, Кипра, Грузии, Греции и Италии. А сербы попали в группу А, где встретятся с Чехией, Эстонией, Латвией, Португалией и Турцией.

