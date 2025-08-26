Гонщик NASCAR прояснил, намерен ли Майкл Джордан сесть за руль болида

Пилот NASCAR Бубба Уоллес, выступающий за 23XI Racing, высказался о легенде НБА Майкле Джордане, являющемся одним из владельцев команды.

«Майкл Джордан обожает гонки. Любит машины. Пилотировал ли он когда-нибудь со мной? Нет и не будет. Он донёс до меня такую мысль – когда знаешь, что, ввязавшись во что-то, проиграешь, то просто не участвуй», — сказал Уоллес на канале в YouTube.

Майкл Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Является двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) и шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго Буллз».

