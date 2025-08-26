Видео: игроки сборной Уругвая эмоционально отпраздновали победу в матче с США

Баскетболисты сборной Уругвая эмоционально отпраздновали победу в матче с национальной командой США. Игра проходила в рамках группового этапа Кубка Америки. Уругвайцы победили со счётом 86:85 (19:15, 20:27, 25:18, 22:25).

Эмоции сборной Уругвая после победы в матче с США:

После двух матчей сборная США занимает второе место в группе A. В активе американских баскетболистов одна победа и одно поражение. Национальная команда Уругвая располагается на третьей позиции, имея то же соотношение побед и поражений. В следующем туре американцы сыграют с Бразилией, а уругвайцы встретятся со сборной Багамских островов.