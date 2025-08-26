Дончич в резкой форме пообщался с игроками Словении после разгрома от сербов — источник

Словенский разыгрывающий Лука Дончич эмоционально отреагировал на крупное поражение национальной команды в товарищеском матче со сборной Сербии (72:106). Как информирует Sportskeeda со ссылкой на Sportklub, Дончич, обращаясь к товарищам по команде после игры, был разгорячён. А по данным паблика Luka Updates в социальных сетях со ссылкой на Sportklub, Лука употреблял резкие выражения.

Также сообщается, что ветеран словенцев Эдо Мурич подтвердил факт напряжённого разговора после встречи, отметив, что поражение только сплотило команду.

Напомним, сборная Словении примет участие в предстоящем Евробаскете. Команда попала в группу D, где сыграет с Исландией, Францией, Польшей, Бельгией и Израилем. Сербы сразятся в группе A со сборными Португалии, Эстонии, Латвии, Турции и Чехии.

Лука Дончич прибыл в расположение сборной Словении: