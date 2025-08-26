«Старые знакомые». Единая лига — об игроках и тренерах, которые выступят на ЧЕ-2025

Пресс-служба Единой лиги ВТБ обратила внимание на бывших игроков и тренеров турнира, которые выступят на предстоящем чемпионате Европы по баскетболу. Также в пресс-службе отметили нынешнего главного тренера «Зенита» Александра Секулича, который руководит словенской сборной.
«Евробаскет-2025. Старые знакомые. Главный тренер «Зенита» Александр Секулич на предстоящем турнире будет руководить сборной Словении. Кто ещё из участников Евробаскета-2025 знаком болельщикам Лиги ВТБ?» — говорится в сообщении Единой лиги.
Ниже представлен список игроков и тренеров, которые выступят на ЧЕ-2025 (в скобках указаны их сборная и бывшие команды в Единой лиге).
Бывшие игроки:
Исмаэль Бако (Бельгия/УНИКС);
Джон Роберсон (Босния и Герцеговина/«Енисей»);
Даррал Уиллис (Кипр/«Пари НН», «Енисей», «Локо»);
Сийм-Сандер Вене (Эстония/«Пари НН»);
Мухаммаду Жайте (Франция/«Автодор»);
Йоханнес Фойгтман (Германия/ЦСКА);
Дариус Томпсон (Италия/«Локомотив-Кубань»);
Дайрис Бертанс (Латвия/«Химки»);
Андрей Гражулис (Латвия/«Парма»);
Марекс Мейерис (Латвия/»Парма»);
Джордан Лойд (Польша/«Зенит»);
Матеуш Понитка (Польша/«Локомотив-Кубань», «Зенит»);
Алекса Аврамович (Сербия/ЦСКА);
Стефан Йович (Сербия/«Химки»);
Никола Милутинов (Сербия/ЦСКА).
Бывшие тренеры:
Лука Банки (Латвия/«Локомотив-Кубань»);
Римас Куртинайтис (Литва/«Химки»);
Серджо Скариоло (Испания/«Химки»).
