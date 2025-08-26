«Старые знакомые». Единая лига — об игроках и тренерах, которые выступят на ЧЕ-2025

Пресс-служба Единой лиги ВТБ обратила внимание на бывших игроков и тренеров турнира, которые выступят на предстоящем чемпионате Европы по баскетболу. Также в пресс-службе отметили нынешнего главного тренера «Зенита» Александра Секулича, который руководит словенской сборной.

«Евробаскет-2025. Старые знакомые. Главный тренер «Зенита» Александр Секулич на предстоящем турнире будет руководить сборной Словении. Кто ещё из участников Евробаскета-2025 знаком болельщикам Лиги ВТБ?» — говорится в сообщении Единой лиги.

Ниже представлен список игроков и тренеров, которые выступят на ЧЕ-2025 (в скобках указаны их сборная и бывшие команды в Единой лиге).

Бывшие игроки:

Исмаэль Бако (Бельгия/УНИКС);

Джон Роберсон (Босния и Герцеговина/«Енисей»);

Даррал Уиллис (Кипр/«Пари НН», «Енисей», «Локо»);

Сийм-Сандер Вене (Эстония/«Пари НН»);

Мухаммаду Жайте (Франция/«Автодор»);

Йоханнес Фойгтман (Германия/ЦСКА);

Дариус Томпсон (Италия/«Локомотив-Кубань»);

Дайрис Бертанс (Латвия/«Химки»);

Андрей Гражулис (Латвия/«Парма»);

Марекс Мейерис (Латвия/»Парма»);

Джордан Лойд (Польша/«Зенит»);

Матеуш Понитка (Польша/«Локомотив-Кубань», «Зенит»);

Алекса Аврамович (Сербия/ЦСКА);

Стефан Йович (Сербия/«Химки»);

Никола Милутинов (Сербия/ЦСКА).

Бывшие тренеры:

Лука Банки (Латвия/«Локомотив-Кубань»);

Римас Куртинайтис (Литва/«Химки»);

Серджо Скариоло (Испания/«Химки»).

