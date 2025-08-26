Сборная Израиля переживает за свою безопасность во время Евробаскета в Польше — СМИ

Сборная Израиля по баскетболу переживает за свою безопасность во время чемпионата Европы — 2025, часть матчей которого пройдёт в Польше.

В статье издания Israelhayom говорится: «Игроки получили инструкции по возможности скрывать израильскую символику и не привлекать внимание к себе на публике. Хотя команда надеется сосредоточиться на баскетболе, реальность такова, что меры безопасности за пределами площадки могут оказаться столь же важными, как и их выступление на площадке. Служба общей безопасности Израиля и Интерпол сотрудничают с местными польскими правоохранительными органами, чтобы гарантировать безопасность игроков и персонала».

Напряжённость проявилась 10 дней назад во время футбольного матча. «Маккаби» из Хайфы встречался с польским клубом «Ракув» в рамках отборочного турнира Лиги конференций УЕФА в Дебрецене, Венгрия. Во время игры израильские болельщики развернули баннер с надписью «Убийцы с 1939 года» с отсылкой к вторжению нацистской Германии в Польшу. Инцидент вызвал осуждение со стороны президента Польши Кароля Навроцкого, который назвал этот жест актом вопиющей глупости, которую невозможно выразить словами.

Соревнования будут проводиться на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — с 27 августа по 14 сентября.