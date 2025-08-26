Названа команда, в которую мог перейти Леброн Джеймс в 2018 году вместо «Лейкерс»

40-летний американский форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий команду «Лос-Анджелес Лейкерс», мог стать игроком «Хьюстон Рокетс» в 2018 году, сообщил аккаунт Hoops Alerts.

29 июня 2018 года Джеймс отказался от своего контракта с «Кливленд Кавальерс» и стал неограниченно свободным агентом. 1 июля компания его агента Klutch Sports объявила, что он подпишет контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс». Сделка была официально завершена 9 июля.

В случае перехода в «Хьюстон» Леброн присоединился бы к таким звёздам лиги, как Джеймс Харден, Крис Пол, Пи Джей Такер и Клинт Капела.