Малик Бизли всё ещё находится под расследованием из-за ставочного скандала — FOS

28-летний американский баскетболист Малик Бизли всё ещё находится под следствием по делу об азартных играх, и ему всё еще могут быть предъявлены обвинения, согласно изданию Front Office Sports.

Сообщается, что Малик Бизли не до конца оправдан в федеральном расследовании по делу о незаконных ставках — хотя он больше не считается «целью» в рамках расследования Восточного округа Нью-Йорка, он остаётся «субъектом», а это означает, что его поведение всё ещё рассматривается и ему могут быть предъявлены обвинения, что признали его адвокаты.

Министерство юстиции определяет «цель» как лицо, в отношении которого у прокурора или большого жюри есть существенные доказательства, связывающие его с совершением преступления, и которое, по мнению прокурора, является предполагаемым обвиняемым.

Министерство юстиции определяет «субъект» как лицо, поведение которого входит в сферу расследования большого жюри.