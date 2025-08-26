Паскуаль — о работе в «Барселоне»: усвоил, что каждая ошибка имеет значение

52-летний испанский баскетбольный тренер Хавьер Паскуаль, с 2020 по 2025 год работавший в «Зените», рассказал о подписании контракта с «Барселоной».

— Вы возглавили «Барселону» в 36 лет. Какие самые важные уроки, которые вы извлекли из этого опыта, вы до сих пор помните?

— Во-первых, как вы сказали, это был мой первый опыт работы на самом высоком уровне. Но как тренер я работал со старшими составами и до этого много лет. Это, безусловно, дало мне некоторую поддержку, которая помогла мне начать этот период на самом высоком уровне. После этого, конечно, период, который я провёл с Душко Ивановичем в качестве ассистента, был очень важным, потому что я многому у него научился.

Сочетание всего этого помогло мне подготовиться к этому моменту. И это подписание контракта я не ожидал. Изначально я был исполняющим обязанности до конца сезона, после того как Душко ушёл. И после этого был первый год, когда я действительно начал делать всё по-своему, так сказать. Как личность я из тех, кто ничего не боится и очень верит в себя. Я такой. Я никогда не чувствовал себя испуганным, запуганным или что-то в этом роде. Понимаю и чувствую, что могу сделать своих игроков лучше.

Уверен, что за это время я усвоил самое важное — что всё имеет значение. Каждая деталь. Не обязательно связанная с баскетболом. Например, если вы идёте на пресс-конференцию и допускаете одну ошибку? Это считается. Если вы допускаете ошибку при замене? Это считается. Это главный урок, который я усвоил с первого дня и который остаётся актуальным по сей день, — приводит слова Паскуаля издание Eurohoops.