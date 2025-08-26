Легенда НБА Пэйтон — о зарплатах НБА: мама, почему ты родила меня так рано?

Член Зала славы баскетбола, чемпион НБА 2006 года в составе «Майами Хит» Гэри Пэйтон пошутил про современные зарплаты в североамериканской лиге.

«Хотел бы я просто сказать: «Привет, мам, почему ты родила меня так рано?» Потому что сейчас я смотрю на своего сына и на то, сколько денег он зарабатывает (смеётся)...» — приводит слова Пэйтона-старшего издание Yahoo Sports.

Гэри наиболее известен по своей 13-летней карьере в команде «Сиэтл Суперсоникс». Он также играл за «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». В 2006 году Пэйтон взял чемпионат НБА в составе «Хит». С 2013 года является членом Зала славы баскетбола.

Его сын Гэри Пэйтон II выступает за «Голден Стэйт Уорриорз».