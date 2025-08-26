Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда НБА Пэйтон — о зарплатах НБА: мама, почему ты родила меня так рано?

Легенда НБА Пэйтон — о зарплатах НБА: мама, почему ты родила меня так рано?
Комментарии

Член Зала славы баскетбола, чемпион НБА 2006 года в составе «Майами Хит» Гэри Пэйтон пошутил про современные зарплаты в североамериканской лиге.

«Хотел бы я просто сказать: «Привет, мам, почему ты родила меня так рано?» Потому что сейчас я смотрю на своего сына и на то, сколько денег он зарабатывает (смеётся)...» — приводит слова Пэйтона-старшего издание Yahoo Sports.

Гэри наиболее известен по своей 13-летней карьере в команде «Сиэтл Суперсоникс». Он также играл за «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». В 2006 году Пэйтон взял чемпионат НБА в составе «Хит». С 2013 года является членом Зала славы баскетбола.

Его сын Гэри Пэйтон II выступает за «Голден Стэйт Уорриорз».

Материалы по теме
WNBA не может повторить успех мужчин — даже имея своих Лебронов и Карри. Почему?
WNBA не может повторить успех мужчин — даже имея своих Лебронов и Карри. Почему?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android