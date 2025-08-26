Видео: Расселл Уэстбрук провёл бросковую тренировку на яхте

36-летний звёздный разыгрывающий защитник и MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2017 года Расселл Уэстбрук выложил в социальных сетях видеоролик со своей бросковой тренировки на яхте.

В данный момент Уэстбрук не подписал контракт ни с одним клубом после окончания сезона-2024/2025, который провёл в составе «Денвер Наггетс».

Напомним, американский атлет начал свой профессиональный путь в баскетболе в «Оклахома-Сити Тандер». За эту команду Расселл выступал с 2008 по 2019 года. Будучи игроком «Оклахома-Сити Тандер», Уэстбрук был признан Самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона-2016/2017.