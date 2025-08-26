Скидки
Легенда НБА Сэмпсон: раньше я набирал 20 очков, в эту эпоху делал бы все 30

Комментарии

65-летний американский профессиональный баскетболист и тренер, член Зала славы баскетбола с 2012 года Ральф Сэмпсон ответил, смог бы доминировать в современном баскетболе.

«Мог бы я играть в современную эпоху? Да, так говорят. Но вы знаете, я наверняка всё-таки смог бы играть сейчас и, вероятно, доминировал бы в игре больше, чем в прошлом. Я набирал в среднем 20 очков за матч? Сейчас бы делал все 30», — приводит слова Сэмпсона издание Clutch Points.

Сэмпсон играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. В 1983 году был выбран на драфте НБА под первым номером командой «Хьюстон Рокетс». Четырежды был приглашён на Матч звёзд, а в 1985-м стал MVP звёздного уикенда.

