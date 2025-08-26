Дончич продемонстрировал футбольные навыки перед стартом Евробаскета-2025

26-летний звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич, выступающий за команду НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и сборную Словении, на медиадне национальной команды перед стартом чемпионата Европы — 2025 продемонстрировал футбольные навыки.

Соревнования будут проводиться на территории четырёх стран с 27 августа — Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Участие в Евробаскете примут 24 национальные команды, которые будут разделены на четыре группы по шесть коллективов. В стадию плей-офф выйдут по четыре сборные.

Группа А: Чехия, Эстония, Латвия, Португалия, Сербия, Турция.

Группа В: Финляндия, Германия, Литва, Великобритания, Черногория, Швеция.

Группа С: Босния и Герцеговина, Кипр, Грузия, Греция, Италия, Испания.

Группа D: Бельгия, Франция, Исландия, Израиль, Польша, Словения.