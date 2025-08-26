Скидки
Сэмпсон: я не Вембаньяма Первый. Я — Ральф Первый, а он — Ральф Второй

Аудио-версия:
Комментарии

65-летний американский легендарный баскетболист и тренер, член Зала славы баскетбола с 2012 года Ральф Сэмпсон отреагировал на сравнения с 21-летним звёздным французским центровым «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой.

«Люди говорят, что я Вемби Первый, а Виктор — Вемби Второй. Но я — Ральф Первый, а он — Ральф Второй. Я мог врываться в «краску», я был хорош в дриблинге и мог бросать из-за пределов «краски». Когда я играл, у нас было не так уж много трёхочковых, однако я уверен, что с моим настроем было бы действительно тяжело меня опекать и я был бы на элитном уровне игры», — приводит слова Сэмпсона издание Clutch Points.

Ральф четырежды был приглашён на Матч звёзд, а в 1985-м стал MVP звёздного уикенда. Известен своими выступлениями за «Хьюстон Рокетс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Саркаменто Кингз» и «Вашингтон Уизардс».

