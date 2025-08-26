Экс-тренер «Зенита» объяснил важность наставника при формировании состава команды

52-летний испанский баскетбольный тренер Хавьер Паскуаль, с 2020 по 2025 год работавший в «Зените», объяснил важность наставника при формировании состава команды.

«По ходу своей карьеры узнаёшь как хорошее, так и плохое. Это вопрос опыта. А опыт обычно — это сочетание ошибок и того, как вы учитесь на них. Действительно, в «Барселоне» я узнал обо всём. Я понял, что летний перерыв очень важен. Когда вы создаёте команды, это очень важно. Как тренер вы должны быть в курсе всех этих подписаний, расторгнутых контрактов и обменов. Потому что, если эти решения принимает другой человек и после этого они не срабатывают, вам приходится целый год работать с игроком, которого, возможно, вы не замотивируете отдавать всего себя.

Если решение принимает спортивный директор, а тренеры играют второстепенную роль, это влияет на результаты. За это время я понял, что тренер должен быть ключевым звеном в формировании состава команды. Я также узнал, что чувствуешь после поражения в одной игре и как сложно и важно справиться с этим чувством», — приводит слова Паскуаля издание Eurohoops.