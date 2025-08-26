Скидки
«Выкладываются каждую ночь». Легенда НБА Сэмпсон назвал любимую команду

65-летний американский легендарный баскетболист и тренер, член Зала славы баскетбола с 2012 года Ральф Сэмпсон назвал любимую команду североамериканской лиги.

«У меня нет любимого игрока в современной НБА, мне нравится наблюдать за всеми парнями, которые прикладывают все свои усилия, играют в «грязном» стиле и выкладываются каждую ночь. Всегда есть один парень, который так делает. У большинства команд такого нет. Поэтому моя любимая команда — «Индиана Пэйсерс» с Риком Карлайлом. Я играл с этим парнем в колледже, и он проделывал удивительную работу», — приводит слова Сэмпсона издание Clutch Points.

