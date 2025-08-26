Звёздный защитник «Кливленда» пропустит несколько месяцев из-за операции — Чарания

29-летний американский профессиональный баскетболист Макс Страс, выступающий за клуб НБА «Кливленд Кавальерс» на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда, выбыл на срок от трёх до четырёх месяцев, сообщил авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Страс перенёс операцию по устранению перелома левой стопы, который получил во время недавней тренировки в межсезонье.

После того как Страс не был выбран на драфте НБА 2019 года, он присоединился к «Бостон Селтикс» для участия в Летней лиге. До начала сезона он был отчислен и ушёл в «Чикаго Буллз». С сезона-2023/2024 выступает за «Кливленд Кавальерс».