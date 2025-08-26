Скидки
Баскетбол

Экс-игрок НБА — о Леброне: вы не же говорили Тому Брэди, что он не такой

Экс-игрок НБА — о Леброне: вы не же говорили Тому Брэди, что он не такой
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кеньон Мартин высказался о величии 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса из команды «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если я стану в один день умнее всех, то мне не нужно будет так много работать. И для Леброна это так просто. Я не собираюсь всё время опекать лучшего парня. Я буду помогать ему, я буду говорить, я буду указывать, я буду руководить. Его карьера похожа на Тома Брэди, верно? Вы не могли бы возразить Тому Брэди, что он не такой», — сказал Мартин на YouTube-канале Gil's Arenа.

Ранее стало известно, в какую команду мог перейти Джеймс в 2018-м.

