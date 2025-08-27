Легенда «Хьюстона» прокомментировал приобретение Кевина Дюранта

65-летний американский легендарный игрок «Хьюстон Рокетс» и тренер, член Зала славы баскетбола с 2012 года Ральф Сэмпсон отреагировал на обмен двукратного чемпиона лиги Кевина Дюранта из «Финикс Санз» в техасский клуб.

«Кевин Дюрант подойдёт любому клубу. Я люблю Кей Ди, и он научит этих молодых парней, как стать профессионалами. Я думаю, это отличная работа. Это должно продлить его карьеру. Они должны дать ему больше денег и не потерять гибкость на рынке, чтобы у них было больше контрактов, потому что я думаю, что ему не придётся играть так усердно, но он может действовать умно и сохранить свою форму для плей-офф», — приводит слова Сэмпсона издание Clutch Points.