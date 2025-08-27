Чемпион НБА: Леброн только и делает, что опекает самого крутого игрока соперника

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2018 года Ник Янг обозначил уровень выступлений 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона лиги Леброна Джеймса, представляющего «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Брон только и делает, что опекает самого крутого игрока в каждой команде. При этом четыре человека охраняют самого крутого игрока в других командах. Мне жаль, что в лиге нет баскетболистов, которые сняли бы с Леброна такую нагрузку. Энтони Дэвиса в своё время не было среди таких [пока они играли вместе]», — сказал Янг на YouTube-канале Gil's Arenа.

Ранее бывший игрок НБА Кеньон Мартин высказался о величии Леброна.