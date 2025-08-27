Скидки
Адвокат ответила, могли ли баскетболиста Яниса Тимму задушить

Адвокат Маргарита Гаврилова, представляющая интересы родственников скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, дала комментарий относительно версии о возможной насильственной смерти спортсмена.

«Эту версию первым озвучил бывший латвийский адвокат семьи Тиммы. После чего самоустранился, перестал отвечать на звонки… Могли ли на самом деле Яниса задушить? Нет. Я разговаривала даже с главным патологоанатомом Латвии. Он сказал, что вскрытие в России проведено безукоризненно. Физического убийства не было. А вот кто довёл Тимму до такого состояния — ответ, на наш взгляд, очевиден», — приводит слова Гавриловой News.ru.

Напомним, тело Тиммы было найдено в ночь на 17 декабря мск. Его обнаружили в хостеле в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер бывшей жены Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Последние минуты жизни Яниса Тиммы попали на камеру:

