Черногория — Германия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Семья Яниса Тиммы намерена оставить Анну Седокову ни с чем — адвокат

Семья скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерена оспорить брачный договор и оставить певицу Анну Седокову ни с чем. Об этом информирует News.ru со ссылкой на адвоката Маргариту Гаврилову, которая представляет интересы родственников спортсмена.

Правозащитник уточнила, что мать Яниса, Аусма Тимма, очень тяжело переживает смерть сына. По её словам, женщина «психологически сломана». Отец Яниса держится, но с трудом, добавила юрист.

Тиммы не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года. По версии следствия, он совершил самоубийство. Сторона Яниса считает, что до суицида его могли довести.

Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа Яниса Тиммы:

