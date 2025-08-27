Скидки
Чехия — Португалия. Прямая трансляция
14:45 Мск
Фото: Скотти Пиппен показал, как отпраздновал 23-летие сына

Фото: Скотти Пиппен показал, как отпраздновал 23-летие сына
Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Скотти Пиппен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Легендарный спортсмен показал, как отпраздновал день рождения своего сына Престона. Также на снимках присутствует дочь Скотти София.

«С днём рождения моего сына Престона, которому исполняется 23 года. Горжусь тем, каким мужчиной ты стал, и путём, которым следуешь. Я люблю тебя», – написал Скотти.

Престон в школьные года занимался баскетболом, но позже принял решение двигаться в другом направлении. В 2025 году Престон окончил Университет Лойола Мэримаунт в Лос-Анджелесе, где изучал предпринимательство и бизнес-планирование.

