Черногория — Германия. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

В Sports Illustrated выделили главные риски для Егора Дёмина и других новичков «Бруклина»

Североамериканское спортивное издание Sports Illustrated проанализировало нахождение в «Бруклин Нетс» новичков команды, включая 19-летнего российского защитника Егора Дёмина, который на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) был выбран под общим восьмым номером.

«Класс новичков «Бруклин Нетс» в драфте 2025 года вызвал немало вопросов, поскольку все пять выбранных игроков пока представляют собой загадку. Не то чтобы эти баскетболисты были слабыми, но им ещё далеко до своего максимального потенциала, и нет никакой гарантии, что они его вообще достигнут.

Можно ожидать, что процесс адаптации окажется непростым и временами будет вызывать раздражение, особенно в первый сезон. Однако, с учётом курса на перестройку руководство клуба, скорее всего, предоставит новичкам больше игрового времени.

Игроки вроде Егора Дёмина, Нолана Траоре и Бена Сарафа обладают выдающимися способностями к организации игры, однако, не имея развитых атакующих и защитных навыков, им может быть сложно выдерживать темп и физическую борьбу на уровне НБА», — сказано в статье.

Дёмин — «Чемпионату»:
