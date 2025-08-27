Sports Illustrated ответил, решит ли Дёмин и другие новички проблемы обороны «Бруклина»

Североамериканское спортивное издание Sports Illustrated выразило мнение, что с приходом 19-летнего российского защитника Егора Дёмина, а также других новичков, проблемы в обороне «Бруклин Нетс» не будут решены.

«Слишком много проблем в защите. Любое сочетание игроков, в котором на площадке одновременно находятся Томас и Портер-младший, вряд ли сможет порадовать качественной игрой в обороне. Оба, судя по всему, начнут сезон в стартовой пятёрке вместе с Дёмином, а рассчитывать на то, что новички сразу смогут значительно усилить защиту, сложно.

На флангах ситуация выглядит получше благодаря приходу Теренса Мэнна и Хейвуда Хайсмита, однако если разыгрывающими будут Дёмин и Траоре, то оборона команды окажется уязвимой для соперников. В прошлом сезоне «Нетс» занимали лишь 20-е место по эффективности защиты, и летние изменения в составе пока не внушают оптимизма в плане прогресса в этом компоненте», — сказано в статье.