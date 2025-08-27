Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Латвия — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Появилось видео задержания Маркуса Морриса в наручниках и кандалах за мошенничество

Появилось видео задержания Маркуса Морриса в наручниках и кандалах за мошенничество
Комментарии

В социальных сетях распространилось видео задержания бывшего форварда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Маркуса Морриса по подозрению в мошенничестве и краже. Первым этот ролик опубликовал портал TMZ.

Ранее с Морриса уже были сняты обвинения — его подозревали в использовании поддельных чеков в казино на общую сумму $ 265 тыс. Сообщается, что игрок полностью выплатил все долги перед игорными заведениями.

За свою карьеру Моррис выступал за такие клубы, как «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз», «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс» и другие. Последний раз он выходил на паркет НБА в прошлом году. В настоящее время Маркусу 35 лет.

Следить за переходами:
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Live
Рынок свободных агентов НБА в 2025 году — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android