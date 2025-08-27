Появилось видео задержания Маркуса Морриса в наручниках и кандалах за мошенничество

В социальных сетях распространилось видео задержания бывшего форварда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Маркуса Морриса по подозрению в мошенничестве и краже. Первым этот ролик опубликовал портал TMZ.

Ранее с Морриса уже были сняты обвинения — его подозревали в использовании поддельных чеков в казино на общую сумму $ 265 тыс. Сообщается, что игрок полностью выплатил все долги перед игорными заведениями.

За свою карьеру Моррис выступал за такие клубы, как «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санз», «Детройт Пистонс», «Бостон Селтикс», «Нью-Йорк Никс», «Лос-Анджелес Клипперс» и другие. Последний раз он выходил на паркет НБА в прошлом году. В настоящее время Маркусу 35 лет.