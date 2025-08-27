Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Латвия — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Николы Йокича ответил, о чём говорил с Леброном при личной встрече

Агент Николы Йокича ответил, о чём говорил с Леброном при личной встрече
Аудио-версия:
Комментарии

Агент центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича Мишко Ражнатович раскрыл подробности личной встречи с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, которая состоялась в конце июля 2025 года.

«Один круг инвесторов, занимающихся классическим бизнесом, планирует создать новую баскетбольную лигу, которая могла бы составить конкуренцию НБА. При этом они не хотят, чтобы это была очередная американская лига — им важно придать проекту европейский колорит. Когда работа над этим начинанием только началась, им все посоветовали обратиться ко мне.

Я несколько раз общался с Мавериком Картером (бизнес-партнёр Леброна Джеймса. — Прим. «Чемпионата»), и в итоге получил официальную роль консультанта. Маверик предложил встретиться за обедом на яхте, где должен был присутствовать и Леброн Джеймс. На этой встрече мы подробно обсудили концепцию новой лиги, возможные этапы её создания и дальнейшие шаги», — рассказал Ражнатович во время подкаста 6.75range.

Сейчас читают:
Что задумал Леброн Джеймс?
Что задумал Леброн Джеймс?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android