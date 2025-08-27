Агент Николы Йокича ответил, о чём говорил с Леброном при личной встрече

Агент центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича Мишко Ражнатович раскрыл подробности личной встречи с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, которая состоялась в конце июля 2025 года.

«Один круг инвесторов, занимающихся классическим бизнесом, планирует создать новую баскетбольную лигу, которая могла бы составить конкуренцию НБА. При этом они не хотят, чтобы это была очередная американская лига — им важно придать проекту европейский колорит. Когда работа над этим начинанием только началась, им все посоветовали обратиться ко мне.

Я несколько раз общался с Мавериком Картером (бизнес-партнёр Леброна Джеймса. — Прим. «Чемпионата»), и в итоге получил официальную роль консультанта. Маверик предложил встретиться за обедом на яхте, где должен был присутствовать и Леброн Джеймс. На этой встрече мы подробно обсудили концепцию новой лиги, возможные этапы её создания и дальнейшие шаги», — рассказал Ражнатович во время подкаста 6.75range.