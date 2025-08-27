Алисса Томас стала автором уникального достижения в истории женской НБА

Форвард «Финикс Меркьюри» Алисса Томас приняла участие в матче регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) сезона/2025 с «Лос-Анджелес Спаркс», в котором его команда одержала победу со счётом 92:84.

Томас провела на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 12 очков (5 из 9 с игры, 2 из 4 — штрафные), 16 подборов и 15 результативных передач. Показатель «плюс-минус» спортсменки по итогам встречи составил «+15».

Как отмечает официальный аккаунт WNBA в социальной сети X, 33-летняя Томас стала первой баскетболисткой в истории лиги, которая в одном матче смогла набрать не менее 15 подборов и 15 результативных передач.