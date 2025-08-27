Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Латвия — Турция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Алисса Томас стала автором уникального достижения в истории женской НБА

Алисса Томас стала автором уникального достижения в истории женской НБА
Комментарии

Форвард «Финикс Меркьюри» Алисса Томас приняла участие в матче регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) сезона/2025 с «Лос-Анджелес Спаркс», в котором его команда одержала победу со счётом 92:84.

WNBA Подробнее

Томас провела на площадке в общей сложности 35 минут, набрав суммарно 12 очков (5 из 9 с игры, 2 из 4 — штрафные), 16 подборов и 15 результативных передач. Показатель «плюс-минус» спортсменки по итогам встречи составил «+15».

Как отмечает официальный аккаунт WNBA в социальной сети X, 33-летняя Томас стала первой баскетболисткой в истории лиги, которая в одном матче смогла набрать не менее 15 подборов и 15 результативных передач.

Сейчас читают:
WNBA не может повторить успех мужчин — даже имея своих Лебронов и Карри. Почему?
WNBA не может повторить успех мужчин — даже имея своих Лебронов и Карри. Почему?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android