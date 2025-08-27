Скидки
«Никогда не видел». Моррис рассказал о невероятной дисциплине Леброна Джеймса

Тяжёлый форвард и свободный агент Маркиф Моррис, который в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) выступал за «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», высказался о лидере калифорнийской команде Леброне Джеймсе.

«Брон — безусловно, самый трудолюбивый человек, которого я встречал. То, как он разбирает видео, анализирует заметки, статистику и всё остальное, — это действительно впечатляет. Я никогда не видел, чтобы кто-то настолько глубоко погружался в детали.

Он всегда первый на тренировке: мы приходим в раздевалку, а он уже три-четыре часа как здесь. И это при том, что я сам считаю себя трудолюбивым», — рассказал Моррис в рамках подкаста Million Dollaz Worth of Game.

