Швеция — Финляндия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Баскетбол Новости

Кьюбан ответил, в чём главная сила первого номера драфта НБА — 2025 Купера Флэгга

Кьюбан ответил, в чём главная сила первого номера драфта НБА — 2025 Купера Флэгга
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поделился впечатлениями от новичка техасской команды Купера Флэгга, который был выбран на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим первым номером.

«Что, кроме, пожалуй, работы над трёхочковым броском, ему ещё не под силу? Когда у тебя есть такой универсальный игрок, который обладает отличной энергетикой, характером, трудолюбием и при этом ему всего 18 лет. Придёт ли он сюда и сразу начнёт набирать по 30 очков за матч? Конечно, нет.

Думаю, Джейсон Кидд будет аккуратно вводить его в игру, постепенно давая больше свободы. Но возможность постоянно играть на позиции разыгрывающего форварда позволит ему лучше чувствовать игру, и со временем он будет становиться всё сильнее», — рассказал Кьюбан в рамках подкаста DLLS Mavs.

