Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 27 августа

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 27 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Уже сегодня, 27 августа, начинается чемпионат Европы по баскетболу — 2025. Турнир будут проводиться на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября. В стартовый день Евробаскета будут сыграны шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 27 августа (время — московское):

13:30. Великобритания — Литва;
14:45. Чехия — Португалия;
16:30. Черногория — Германия;
18:00. Латвия — Турция;
20:30. Швеция — Финляндия;
21:15. Сербия — Эстония.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионом соревнований стали испанцы.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Следить за матчами:
Старт Евробаскета-2025. LIVE!
Live
Старт Евробаскета-2025. LIVE!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android