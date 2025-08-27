Уже сегодня, 27 августа, начинается чемпионат Европы по баскетболу — 2025. Турнир будут проводиться на территории четырёх государств: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии. Завершатся соревнования 14 сентября. В стартовый день Евробаскета будут сыграны шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Расписание матчей чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 27 августа (время — московское):

13:30. Великобритания — Литва;

14:45. Чехия — Португалия;

16:30. Черногория — Германия;

18:00. Латвия — Турция;

20:30. Швеция — Финляндия;

21:15. Сербия — Эстония.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году. Чемпионом соревнований стали испанцы.

