Эксперт объяснил, почему звёздный уровень Янниса Адетокунбо не работает в сборной Греции

Североамериканский журналист и экспертный обозреватель ESPN Тим Макмэхон оценил выступление тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в составе сборной Греции в преддверии Евробаскета-2025.

«Расстояния между игроками и сама организация игры в той лиге совершенно иные. Например, в свой первый сезон в НБА Лука заметил, что набирать очки здесь гораздо проще, чем в Европе.

Многие восприняли это как критику защиты НБА, хотя на самом деле он лишь отмечал, что в НБА пространство на площадке гораздо больше, что открывает больше возможностей для атаки.

Для таких игроков, как Яннис, который считается лучшим в мире при игре на скорости в проходах, это, конечно, создаёт дополнительные сложности», — заявил Макмэхон в видео на YouTube-канале NBA on ESPN.