Великобритания — Литва: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 августа, стартует чемпионат Европы по баскетболу — 2025. Открывать турнир будет матч сборных Великобритании и Литвы. Начало встречи запланировано на 13:30 мск. В России увидеть трансляцию игры может будет в онлайн-кинотеатре Okko.

При этом «Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами матчей можно также в Матч-центре.

Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году на территории четырёх государств: Германии, Грузии, Чехии и Италии. Чемпионом соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.

