Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Черногория — Германия: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Черногория — Германия: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 августа, начинается чемпионат Европы по баскетболу — 2025. В стартовый день соревнований матч проведёт один из фаворитов — сборная Германии. Противостоять немцам будет национальная команда Черногории. Встреча начнётся в 16:30 мск.

ЧЕ-2025 (м) . Группа B. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 16:30 МСК
Черногория
Не начался
Германия
На территории Российской Федерации посмотреть трансляцию матча можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. При этом «Чемпионат» будет детально освещать игры Евробаскета-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. За результатами матчей можно также в Матч-центре.

Предыдущий чемпионат Европы проводился в 2022 году на территории четырёх стран: Германии, Грузии, Чехии и Италии. Чемпионом соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.

Главные новости дня:

