Сербия — Эстония: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 августа, стартует Евробаскет-2025. В первый день соревнований выступит один из фаворитов — национальная команда Сербии. Противостоять сербам будет сборная Эстонии. Игра начнётся в 21:15 по московскому времени. В России посмотреть матч можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет детально освещать игры Евробаскета-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

Евробаскет-2025 будет проводиться на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России в турнире участия принимать не будет.

Главные новости дня: