Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Баскетбол Новости

Сербия — Эстония: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 августа, стартует Евробаскет-2025. В первый день соревнований выступит один из фаворитов — национальная команда Сербии. Противостоять сербам будет сборная Эстонии. Игра начнётся в 21:15 по московскому времени. В России посмотреть матч можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. «Чемпионат» будет детально освещать игры Евробаскета-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Результаты встреч будут доступны также в Матч-центре.

ЧЕ-2025 (м) . Группа A. 1-й тур
27 августа 2025, среда. 21:15 МСК
Сербия
Не начался
Эстония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Евробаскет-2025 будет проводиться на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Сборная России в турнире участия принимать не будет.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Следить за игровым днём:
Старт Евробаскета-2025. LIVE!
Live
Старт Евробаскета-2025. LIVE!

Главные новости дня:

