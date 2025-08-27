Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Шрёдер прокомментировал экстренную госпитализацию тренера сборной Германии до Евробаскета

Разыгрывающий и один из лидеров сборной Германии по баскетболу Деннис Шрёдер прокомментировал новость о том, что главный тренер немецкой команды Алекс Мумбру был экстренно госпитализирован с острой инфекцией накануне старта Евробаскета-2025.

«В конце концов, все мы знаем, что команда достигла за последние несколько лет. Алекс тренировал чемпионов Европы среди игроков до 18 лет, вошёл в историю с ними, а команда U19 заняла второе место на чемпионате мира.

Так что это всего лишь небольшая трудность на пути. Надеемся, что он быстро поправится, ведь здоровье — это самое важное, а мы позаботимся обо всём, пока он не вернётся», — приводит слова Шрёдера Basketball Sphere.

«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи состоятся 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
