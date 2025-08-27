Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Карри расставил приоритеты, сравнив чемпионские титулы с индивидуальными наградами Дюранта

Карри расставил приоритеты, сравнив чемпионские титулы с индивидуальными наградами Дюранта
Комментарии

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о периоде в истории своей команды, когда за неё выступал ныне форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант, дважды признававшийся MVP финалов в составе «Голден Стэйт».

«Мысли о том, чтобы оказаться в центре этого разговора, не отпускали меня. К тому моменту мы уже четыре раза подряд выходили в финал и выиграли три из них. Я был близок. В третьей игре у меня получился не лучший матч, а Кевин тогда показывал невероятный баскетбол на протяжении всей серии. И тут понимаешь: если ты в тот момент думаешь о награде MVP финала, то вряд ли добьёшься успеха — потому что отвлекаешься и сам себе мешаешь.

В 2018-м я тоже был близок к таким мыслям, но для меня всегда важнее были чемпионские перстни и сам шанс бороться за них. А вот две награды Кевина — абсолютно заслуженные, без всяких сомнений», — сказал Карри в интервью китайскому телеканалу CCTV.

Комментарии
