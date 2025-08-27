Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
21:15 Мск
Баскетбол Новости

«Автодор» объявил о переходе 23-летнего американца Терренса Эдвардса

Атакующий защитник/лёгкий форвард Терренс Эдвардс подписал контракт с «Автодором». Об этом информирует пресс-служба саратовской команды. Соглашение с 23-летним американцем рассчитано до конца сезона-2025/2026.

Предыдущий, выпускной год Эдвардс провёл в университете Луисвилла, где был лидером команды «Кардиналс». В 35 матчах спортсмен в среднем набирал 16,3 очка, делал четыре подбора, 2,6 передачи и 0,7 перехвата за 31,9 минуты на площадке. Терренс помог команде занять третье место в конференции NCAA Atlantic Coast Conference. По итогам сезона новичок «Автодора» был включён в символическую пятёрку ACC.

В июне 2025 года Терренс сыграл за «Милуоки Бакс» в Летней лиге НБА с «Майами Хит» (92:93), отметившись семью очками и четырьмя подборами. После Летней лиги спортсмен решил продолжить карьеру в Европе.

Главные новости дня:

