Дёмин высказался о слухе, что на драфте-2025 его хотела выбрать чемпион НБА «Оклахома»

Новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал слух, согласно которому его на драфте Национальной баскетбольной ассоциации 2025 года хотела выбрать «Оклахома-Сити Тандер» – чемпион лиги сезона-2024/2025.

«Насколько соответствует истине слух, что чемпион НБА «Оклахома» была готова выбрать меня под №15? Такие разговоры действительно ходили, я слышал об интересе «Оклахомы». Но как оно было на самом деле, знают только внутри этого клуба», — приводит слова Дёмина пресс-служба Российской федерации баскетбола.

Напомним, Дёмин был выбран «Бруклином» на драфте НБА – 2025 под восьмым номером.

