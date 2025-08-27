Скидки
Баскетбол Новости

«Не в списке фаворитов, а команда отличная». Кириленко выделил одну сборную перед ЧЕ-2025

«Не в списке фаворитов, а команда отличная». Кириленко выделил одну сборную перед ЧЕ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос по поводу фаворитов предстоящего чемпионата Европы по баскетболу. Соревнования будут проходить с 27 августа по 14 сентября.

Сербия, Германия, Франция, Испания и Греция — кто из этих команд является главным фаворитом Евробаскета 2025 и что должно произойти, чтобы они не стали победителями?
— Соглашусь, что они входят в список фаворитов, но не стоит сбрасывать со счетов другие команды. Европа тем и сильна, что в одной конкретной игре может произойти всё что угодно. «Команды-золушки» регулярно выстреливают: раз в два чемпионата кто-то неожиданно добирается очень далеко. Вот Латвия — не в списке фаворитов, а команда отличная. Литва сильная, Италия может выстрелить, Финляндия с Маркканеном, Словения с Дончичем великолепным. Конечно, когда в составе есть Йокич или Яннис, они заслуживают к себе особого внимания. Но я бы не ограничивался четырьмя-пятью командами, их минимум восемь-девять, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

