Кириленко объяснил, почему конкуренция на ЧЕ выше, чем на чемпионатах мира

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением об уровнях конкуренции на чемпионатах Европы, Олимпиадах и чемпионатах мира.

— На турнире собралось множество звёзд НБА, включая Йокича, Дончича и Адетокунбо. Считаете ли вы, что сегодняшний Евробаскет может затмить популярностью такие события, как Олимпиада или чемпионат мира?

— Наверное, нет. Это разные по восприятию турниры. Для европейцев, особенно тех, кто играет в Европе, Евробаскет по значимости может даже чуть перевешивать чемпионат мира. Но Олимпиаду — точно нет. Олимпиада остаётся топовым соревнованием в баскетбольном мире. А вот с чемпионатом мира он может посоревноваться.

Почему? На мой взгляд, на Евробаскете конкуренция чуть сильнее. Хотя, конечно, есть в мире команды, которые выглядели бы органично и в Европе: Аргентина, Бразилия, США, Канада, Австралия. Но если брать общую массу, то Евробаскет, наверное, более плотный по уровню. Хотя чемпионат мира расширили до 32 команд и почти все сильнейшие европейцы там играют. Но для меня эмоционально Евробаскет всегда был чуть ближе, чем чемпионат мира, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

