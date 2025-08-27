Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко объяснил, почему конкуренция на ЧЕ выше, чем на чемпионатах мира

Кириленко объяснил, почему конкуренция на ЧЕ выше, чем на чемпионатах мира
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением об уровнях конкуренции на чемпионатах Европы, Олимпиадах и чемпионатах мира.

— На турнире собралось множество звёзд НБА, включая Йокича, Дончича и Адетокунбо. Считаете ли вы, что сегодняшний Евробаскет может затмить популярностью такие события, как Олимпиада или чемпионат мира?
— Наверное, нет. Это разные по восприятию турниры. Для европейцев, особенно тех, кто играет в Европе, Евробаскет по значимости может даже чуть перевешивать чемпионат мира. Но Олимпиаду — точно нет. Олимпиада остаётся топовым соревнованием в баскетбольном мире. А вот с чемпионатом мира он может посоревноваться.

Почему? На мой взгляд, на Евробаскете конкуренция чуть сильнее. Хотя, конечно, есть в мире команды, которые выглядели бы органично и в Европе: Аргентина, Бразилия, США, Канада, Австралия. Но если брать общую массу, то Евробаскет, наверное, более плотный по уровню. Хотя чемпионат мира расширили до 32 команд и почти все сильнейшие европейцы там играют. Но для меня эмоционально Евробаскет всегда был чуть ближе, чем чемпионат мира, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Материалы по теме
«Сербия? Такие фавориты очень условные». Андрей Кириленко — о Евробаскете-2025
Эксклюзив
«Сербия? Такие фавориты очень условные». Андрей Кириленко — о Евробаскете-2025

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android