Андрей Кириленко ответил на вопрос о главном фаворите Евробаскета-2025

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о национальной команде Сербии, которая многими экспертами считается главным фаворитом чемпионата Европы – 2025.

— Сербия с Йокичем — главные фавориты турнира. Какой основной вызов стоит перед ним в контексте психологического давления и командной работы?

— Наверное, да. Йокич сейчас, пожалуй, лучший игрок мира, и Сербия с ним обязана быть фаворитом турнира. Но есть нюансы: психологическое давление, фактор одной игры. Что-то пошло не по плану — Йокич набрал три фола, его вынуждены беречь и сценарий матча меняется. Поэтому такие фавориты очень условные, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

