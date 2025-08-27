Скидки
Сербия — Эстония. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Андрей Кириленко назвал трёх молодых игроков, которые могут стать открытиями ЧЕ-2025

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о молодых игроках, которые могут стать открытиями предстоящего чемпионата Европы.

— Какие молодые игроки из сборных, таких как Германия или Испания, могут стать настоящими открытиями турнира?
— Франц Вагнер и Санти Альдама — прекрасные примеры. Я бы сюда добавил Лаури Маркканена. Если сравнивать, то, наверное, я бы даже поставил Марканена выше, потому что от него зависит абсолютно всё в финской сборной. Если Вагнер или Альдама проведут не лучший матч, у их команд есть ресурс это компенсировать. А если у финнов не играет Маркканен — не играет никто. Хотя Лаури, наверное, не очень молодой, но всё ещё юн для Евробаскета. Он и станет открытием турнира, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

«Сербия? Такие фавориты очень условные». Андрей Кириленко — о Евробаскете-2025
Эксклюзив
«Сербия? Такие фавориты очень условные». Андрей Кириленко — о Евробаскете-2025

