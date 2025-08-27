«Вот поэтому мне нравится сборная Германии». Андрей Кириленко — о Евробаскете 2025 года

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о фаворитах предстоящего Евробаскета-2025. Соревнования начнутся уже сегодня, 27 августа, и будет продолжаться до 14 сентября. Сборная России участия в чемпионате Европы не примет.

— Греция с Яннисом Адетокунбо традиционно сильна, но какие слабости есть у этой команды, которые могут раскрыться на турнире? Лука Дончич — суперзвезда, но сборной Словении не удалось преуспеть в последние годы на крупных турнирах. Какие ожидания от этих команд на Евробаскете-2025?

— У Греции Яннис, у Словении Дончич — это тоже суперзвёзды, но такие команды сложно анализировать. На бумаге они фавориты, а на практике выигрывать сложно, если вокруг нет хороших ребят, которые поддерживают лидера. У сербов есть глубина состава, поэтому у них шансов больше. У греков состав, на мой взгляд, несбалансированный: кроме Слукаса и Папаниколау, некому помочь. Остальные — молодые.

У Дончича ситуация ещё сложнее, там некому ему помочь. Есть нормальные игроки, но не того уровня. Поэтому если говорить о командах с MVP, Сербия выделяется. Мне поэтому нравится сборная Германии: там четыре-пять игроков уровня НБА. Франц Вагнер сейчас играет на сумасшедшем уровне, Шрёдер провёл отличный международный сезон, и на чемпионате мира, и на Олимпиаде, плюс брат Вагнера Мориц, сильные «большие», снайперы из Евролиги и Бундеслиги. Они очень прибавили и выглядят максимально цельно, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Деннис Шрёдер защитил Бена Симмонса от фаната: