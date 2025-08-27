Кириленко ответил, как неучастие в Евробаскете-2025 скажется на сборной России

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мыслями о неучастии сборной России в чемпионате Европы 2025 года.

— Россия, к сожалению, не участвует в международных турнирах, включая Евробаскет. Как это сказывается на развитии баскетбола в стране и на растущих талантах, таких как Егор Дёмин?

— На развитие игры в целом это не влияет. Все проекты продолжаются, они не остановлены. Но на спортивном уровне — да, упущение большое. Чтобы расти, нужно играть с лучшими командами Европы и мира. Сейчас этой практики нет, и это тормозит именно уровень игроков и сборной.

Конечно, всем хочется, чтобы сборная играла, побеждала, популяризировала баскетбол. Косвенно отсутствие международных матчей может влиять на развитие, но прямой зависимости нет, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Евробаскет-2025 стартует сегодня, 27 августа. Соревнования будут проводиться на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

